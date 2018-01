Dez adolescentes são apreendidos em Fortaleza Dez adolescentes foram apreendidos depois de confronto entre policiais e manifestantes em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, os manifestantes foram levados para o 16º Distrito Policial, em Dias Macedo. As apreensões aconteceram por depredação do patrimônio púbico e privado, insulto aos policiais e por tentarem bloquear as vias de acesso ao estádio Castelão. Um ônibus de apoio da Fifa foi apedrejado. A manifestação foi dispersada com a ajuda do Caminhão de Controle de Distúrbios Civis. As vias de acesso ao Castelão já se encontram liberadas.