Dez crianças são levadas por correnteza de rio no MA Uma criança de 13 anos morreu e outras nove estão desaparecidas na cidade de Coelho Neto, distante 385 quilômetros de São Luís. Conforme informações da Defesa Civil, a adolescente, identificada apenas por Geísa, estava a caminho da escola com os outros adolescentes quando foi levada por uma correnteza do Rio Parnaíba, na entrada do município. Seu corpo foi encontrado no povoado de Buenos Aires. Com a garota, subiu para dez o numero de mortos em razão das chuvas em todo o Maranhão.