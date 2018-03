Dez mil se dirigem ao Mineirão no protesto em BH Pelo menos dez mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar, e 35 mil de acordo com os organizadores, estão fazendo uma passeata desde o centro de Belo Horizonte em direção ao estádio do Mineirão. Os manifestantes protestam contra o aumento da tarifa dos transportes coletivos, a corrupção e os investimentos direcionados a Copa do Mundo no País. A concentração teve início por volta das 12 horas na Praça Sete de Setembro no centro da capital e fechou algumas das principais vias da cidade.