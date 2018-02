Dez toneladas de lixo são recolhidas do rio Tietê

Toneladas de lixo também foram retiradas das margens do rio em Pirapora do Bom Jesus no arrastão organizado pelo grupo Novas Trilhas, no centro da cidade. Em Porto Feliz, o mutirão de limpeza reuniu grupos de escoteiros e incluiu o uso de barcos para retirar o material engastado na vegetação das margens. Em Salto, o arrastão no Parque das Lavras, no rio Tietê, ocorre a partir das 14 horas deste domingo. De acordo com Maria Luíza Ribeiro, coordenador da Rede de Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, os eventos visam reaproximar as pessoas do rio e engajar as comunidades nas ações de despoluição do Tietê.