DF afasta PMs que comandaram operação de carnaval Os três oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal que comandaram a operação de carnaval na Entrequadra 203/204 Sul, em Brasília, na segunda-feira de carnaval foram afastados de suas atividades até que a investigação sobre se houve violência de policiais contra foliões no desfile do bloco Galinho de Brasília seja concluída. O comandante-geral da PM, coronel Antônio Serra, disse que a medida visa dar transparência ao processo e dá aos policiais a oportunidade de preparar sua defesa, se necessário. O tumulto ocorreu duas horas depois da saída do Galinho de Brasília, quando foliões que não acompanharam o bloco e permaneceram ali foram retirados do local por policiais que dispararam tiros de festim, balas de borracha, spray de pimenta e até bombas de gás lacrimogêneo. De acordo com a Agência Brasil, quatro pessoas foram presas e muitas ficaram feridas. A Polícia pretendia desocupar a rua para liberar o trânsito e atender, segundo o coronel Serra, a mais de cem reclamações de moradores incomodados com o barulho que os foliões faziam. Serra afirmou que os PMs agiram daquela maneira porque os foliões se negavam a sair e, como faltavam os equipamentos necessários para combater a ação deles, os policiais tiveram de usar produtos químicos. A polícia tem o prazo de até 40 dias para concluir o inquérito, mas a expectativa é que o resultado saia em 15 dias.