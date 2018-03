DF diz que greve foi parcial, mas professores contestam A Secretaria da Educação do Distrito Federal informou hoje que no primeiro dia de paralisação dos professores da rede pública de ensino, das 622 escolas, 227 (36,50%) tiveram aulas normalmente, 33 (5,31%) não funcionaram e 362 (58,20%) suspenderam parcialmente as atividades. Das 104 escolas localizadas no Plano Piloto, quatro (3,85%) paralisaram totalmente suas atividades e 41 (39,42%) parcialmente. Em Taguatinga, das 64 escolas, 40 tiveram atividades parciais. Já o Sindicato dos Professores afirmou que a paralisação foi praticamente geral.