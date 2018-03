DF: policiais impedem acesso à rua onde Calheiros mora Sob ameaça de ocupação, homens das polícias legislativa e militar do Distrito Federal bloquearam hoje o acesso à rua onde fica a residência oficial do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Grades foram instaladas para impedir a entrada de manifestantes. Apenas moradores de oito residências do local estão com acesso liberado.