DF terá segurança reforçada no 7 de setembro O governo do Distrito Federal vai reforçar a segurança para os eventos do 7 de setembro e deter manifestantes que estiverem mascarados ou escondendo o rosto e recusarem a se identificar, medida já adotada em outros estados. Somente da Polícia Militar haverá um aumento de 4 mil homens para atuar no desfile, no jogo Brasil e Austrália, em shows que ocorrerão na Esplanada dos Ministérios e nos protestos.