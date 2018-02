Dia Mundial de Combate à Aids tem protesto no Rio No dia em que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou novas medidas contra a aids no Brasil, o evento em celebração ao Dia Mundial de Combate à Aids no Parque de Madureira, no Rio, também teve protestos. O ator Cazu Barroz, de 40 anos, que já participou de campanhas do ministério sobre o HIV, segurava um cartaz afirmando que 143 cariocas morrem por mês vítimas de aids no Rio (no ano, esse número chega a 1.707). "Cadê os R$ 18 milhões do Plano de Ações e Metas (do PAM)?", questionava.