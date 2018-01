Dia Mundial de Luta contra a Aids é lembrado no Second Life

O Dia Mundial de Luta contra a Aids também é lembrado no mundo virtual Second Life (SL) com uma série de atividades. Entre os eventos mais importantes do dia, a inauguração da ilha Karuna contou com a presença de residentes de diversas nacionalidades. O projeto é financiado pela Biblioteca Nacional Médica dos Estados Unidos e servirá de ponto de encontro para interessados em obter informações sobre a prevenção contra o HIV e a divulgação de resultados de pesquisas sobre a Aids. Na porção brasileira do mundo virtual, o programa de DST/Aids da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo celebra, nesta segunda-feira, o aniversário de um ano de seu posto de atendimento no SL com a exibição do filme A vida de Tereza, sobre a sexualidade na terceira idade. A sessão de cinema virtual começa às 20 horas com entrada grátis. Clique aqui para teleportar. Durante todo o mês, o programa de DST/Aids da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo também promoverá uma série de palestras e debates sobre a doença em parceria com o professor Gilson Schwartz, da Cidade do Conhecimento da USP e do Centro Cultural Bradesco no SL. Programação Exibição do filme A Vida de Teresa Local: Sede do Programa Municipal DST/Aids de São Paulo no Second Life 1º de dezembro, às 20 horas Clique aqui para teleportar Os números da Aids em São Paulo e no Mundo Hoje Denise de Assis Brandão - Epidemiologista do Programa Municipal de DST/Aids de SP – SMS – PMSP Local: Sede do Programa Municipal de DST/Aids de São Paulo no Second Life 11 de dezembro, às 20 horas Clique aqui para teleportar Second Life e AIDS: Informação e Comunidades Carol Perryman, Doctoral Fellow School of Information & Library Science, University of North Carolina at Chapel Hill Local: Centro Cultural Bradesco no Second Life 12 de dezembro, às 19 horas Clique aqui para teleportar Religiões Afro-brasileiras e Saúde: o Caso da Aids Babalorixá Pai Celso - Presidente da Comissão Municipal de DST/Aids de São Paulo Local: Sede do Programa Municipal de DST/Aids de São Paulo no Second Life 17 de dezembro, 20 horas Clique aqui para teleportar Mundos Virtuais e Políticas Públicas: Saúde 2.0 Pedro Malavolta, Programa Municipal de DST/Aids de São Paulo – SMS – PMSP Local: Sede do Programa Municipal de DST/Aids de São Paulo no Second Life 18 de dezembro, 19 horas Clique aqui para teleportar Todos os eventos serão transmitidos ao vivo para o Centro Cultural Bradesco no Second Life. Clique aqui para teleportar. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.