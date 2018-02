Dia reabre lojas interditadas pela Vigilância Sanitária A rede de supermercados Dia decidiu reabrir todas as 12 lojas de São Paulo e do ABC Paulista que estavam fechadas desde o dia 22 de agosto, após a Vigilância Sanitária e a Polícia Ambiental de São Bernardo do Campo detectarem várias irregularidades em uma fornecedora do supermercado e interditarem uma das unidades. A última loja que ainda permanecia fechada foi reaberta nesta terça-feira, 3.