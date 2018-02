Dia será de chuva em grande parte do País A quinta-feira terá calor e umidade que provocam chuvas em grande parte do país, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O forte calor a e alta umidade do ar deixarão o dia com muitas nuvens e condição de chuva forte em grande parte do Norte, centro-oeste e sudeste do País. Poderão ocorrer acumulados significativos de chuva em algumas áreas do Maranhão, Goiás, Distrito Federal e interior de Minas, incluindo a Zona da Mata Mineira.