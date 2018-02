Dia será de sol e baixa umidade em grande parte do País O sol continua predominando hoje em quase todo o País, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A umidade relativa do ar seguirá baixa no período da tarde no sul da Região Norte, em grande parte do Centro-Oeste, no oeste da Região Nordeste, no oeste de Minas Gerais e no norte e no oeste de São Paulo.