Dia terá sol e poucas nuvens na maior parte do País O dia será de sol e poucas nuvens em grande parte do Nordeste do País, no norte do Pará, Amapá e no sudoeste do Rio Grande do Sul. No centro-sul da Bahia o tempo ficará instável com algumas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Na faixa leste da Região Nordeste e sudeste gaúcho o dia será com períodos curtos de sol, intercalados à períodos de nuvens.