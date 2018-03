Ela sempre foi rejeitada. Mal o domingo chega ao fim e muitos já estão suspirando (de dor) ao pensar nela. E olha só como o mundo pode ser injusto: a sexta-feira, por exemplo, nem precisa fazer esforço para agradar. O último dia útil da semana parece um ímã - atrai, com facilidade, brilhos nos olhos e sorrisos em cantos de boca. Para a coitadinha da segunda, restam, então, muitas testas franzidas e alguns poucos fãs (em geral, quem trabalha nos fins de semana e tira folga "quando ninguém descansa").

Mas nós, do Divirta-se, queremos o fim do preconceito contra a segunda-feira. Lutamos por uma semana mais igualitária, com diversão distribuída entre todos os dias. Pois acreditamos que a discriminação contra ela afeta a todos. Acredite: a segundona tem muitas qualidades.

Afinal, em que outro dia você poderia ver blockbusters do cinema, como 'Wolverine - Imortal', ou exposições concorridas, como a do Renascimento, no CCBB, sem enfrentar longas filas?

Se a ideia é começar a semana inspirado, uma aula no parque ou uma leitura na biblioteca pode fazer muito bem. Ou ainda: a segunda-feira bem que poderia ser transformada no dia oficial de colocar o papo com os amigos em dia (mais um manifesto do Divirta-se?). Daí é só escolher se o papo vai ser em uma mesa de bar, como o Sabiá ou o Astor, ou num belo balcão, como o do izakaya Minato. Sim, há boas casas espalhadas por aí que, assim como nós, não desprezam a segunda.

Para as próximas semanas, há atrações para o começo do dia. Outras que podem render passeios para a tarde toda. E tem outras indicadas para quem pode até ter começado com o pé esquerdo, mas que está disposto a salvar o dia, mesmo que seja em suas últimas horas.

Assim, com opções para todos os períodos, você não tem desculpa. Não precisa esperar ter uma segunda-feira inteira livre. Pode aproveitar qualquer brecha em sua agenda para fazer um programa diferente em um dia diferente. Diga 'sim' às segundas.