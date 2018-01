DICAS HIERARQUIA - Programe as mensagens para que fiquem organizadas assim: 1) enviados para mim, 2) de fora da empresa, 3) de dentro da empresa, 4) enviadas com cópia, 5) etiquetas coloridas para determinadas pessoas CALENDÁRIO - Agende tarefas assim que um e-mail chegar, por exemplo, se você precisa trabalhar naquela mensagem daqui a pouco. Você não esquece nem se preocupa demais na hora errada INTEGRAÇÃO - Integre os contatos do Messenger ao Outlook. Assim, converse com alguém que acabou de lhe mandar um e-mail caso tenha dúvida sobre a mensagem AGENDAMENTO - Programe o software para receber novas mensagens apenas três vezes por dia, em horários determinados