DICAS DE QUEM SABE Elaine Tripiano Professora de crochê "Identifique o seu foco. Sobre o que você quer falar? Assim você pode criar uma audiência fixa. E trate de um assunto que você realmente goste e domine" Marcelo Barbosa Videomaker "Não tenha pressa. Pode levar meia semana ou um ano pro seu canal começar a ser notado. Se você acredita no que produz e está se encarregando de divulgá-lo nesse tempo, o público vai reagir" Gustavo Guerra Guitarrista "Pra mim é preciso ser fiel ao seu público. Não pode sair publicando qualquer coisa. Na hora de subir algum vídeo, eu fico vendo e revendo pra ver se não tem nada errado. Só coloco quando a apresentação fica perfeita" Patrícia Pflaeging Gerente do YouTube "Use todas as ferramentas do site que ajudam na divulgação do seu canal. Quanto mais interação as pessoas puderem ter com você e o seu vídeo, mais bem sucedido ele tende a ser"