Dicionário de português será acessado por celular A empresa portuguesa Priberam criou um dicionário que pode ser acessado por telefones celulares. Com 95 mil verbetes, o serviço pode ser acessado pelo recurso WAP de telefones, bastando digitar o endereço priberam.pt/dlpo. A empresa também informou estar desenvolvendo uma versão do aplicativo com português do Brasil para ser vendido no mercado local, como mais um conteúdo agregado aos serviços das operadoras. Contudo, a empresa não informou quando o serviço deve estar disponível para usuários brasileiros.