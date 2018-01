Dicionário Webster elege 'w00t' como palavra do ano

"w00t", uma expressão de alegria cunhada por adeptos de jogos online, foi escolhida como palavra do ano por uma editora norte-americana de dicionários. A Merriam-Webster afirmou que "w00t", normalmente grafada com dois zeros, reflete uma nova direção para o desenvolvimento da linguagem norte-americana, tomada por uma geração que está crescendo com os videogames e mensagens de texto em celulares. O dicionário afirma que é como o hábito de dizer "yay". "O uso pode acontecer depois de um triunfo, ou sem motivo aparente", afirmou a Merriam-Webster. Os visitantes do site da editora foram convidados a votar em uma entre 20 palavras ou frases que foram extraídas da lista das mais procuradas no site ou submetidas por leitores. O segundo lugar ficou com o termo "facebook", que significa acrescentar uma pessoa à lista de amigos no site Facebook, ou procurar pelo nome da pessoa entre os membros do site. John Morse, presidente da Merriam-Webster, disse que "w00t" reflete o crescente uso de teclados numéricos para digitar palavras. "As pessoas procuram as substituições evidentes 0 para O, 3 para E, 7 para T e 4 para A", disse ele. "Trata-se simplesmente de uma maneira diferente e eficiente de representar o caractere alfabético." Um site, o www.thinkgeek.com, já vende camisetas estampadas com a palavra "w00t". O site afirma que "w00t" pertence aos praticantes de jogos online de todo o mundo. Parece ter derivado do obsoleto termo "whoot", que essencialmente é outra maneira de dizer "hoot", que significa grito ou risada irônica. "Mas há quem alegue que 'w00t' representa o som que diversos jogadores fazem quando pulam como coelhos em Quake III", acrescentou o site, em referência ao popular videogame. Os usuários de videogame online muitas vezes substituem letras por símbolos e números para formar o que a Merriam-Webster define como "uma esotérica linguagem de hackers de computador" conhecida como "l33t speak", que se lê como "leet", uma abreviação de "elite". Já a pesquisa da Global Language Monitor sobre as palavras mais usadas na mídia e na internet resultou em lista de vencedores diferente. "Híbrido" foi a palavra do ano, e "alterações climáticas" a expressão de 2007. A Global Language Monitor usa um algoritmo para acompanhar palavras e frases na mídia e na internet, disse que "híbrido" teve uma ampla variedade de conotações "desde todas as coisas verdes e biodiesel a uso de roupas feitas de soja e aquecimento global".