Diebold não quer outras urnas eletrônicas nos EUA A Diebold Election Systems, uma divisão da empresa de tecnologia Diebold (que no Brasil opera pela joint-venture Diebold Procomp), escolheu um método bem diferente para desbancar a concorrência em urnas eletrônicas, ao menos nos EUA. Segundo o site do jornal Boston Globe, a empresa entrou com um processo contra a escolha da concorrente AutoMARK no estado de Massachusetts para a produção de uma máquina de votação para pessoas com deficiências, num contrato estimado em US$ 9 milhões e firmado no início deste ano para a compra de 3500 máquinas. As máquinas em questão devem ser usadas na eleição municipal programada para este ano. A Diebold e AutoMARK participaram da licitação juntamente com outras 12 empresas. Representantes do governo de Massachusetts, ouvidos pelo Boston Globe, alegaram não haver razão técnica para o processo movido pela Diebold.