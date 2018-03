Diego Hypólito aproveita carnaval para descansar no Rio O ginasta Diego Hypólito aproveita o carnaval do Rio para descansar um pouco da maratona de treinamentos e competições que terá em 2008. Hypólito esteve na noite de hoje no Camarote da Brahma, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio, e disse que não veio torcer por nenhuma escola, mas apenas "ver o carnaval e dar uma distraída". Ele disse que a primeira competição da qual participará este ano será em abril, mas não soube informar qual, e adiantou que os treinamentos estão intensos para a Olimpíada de Pequim, que acontece em agosto.