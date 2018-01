‘Difícil é desenvolver iniciativa’ "Os alunos não saem da faculdade familiarizados com todas as tecnologias". Quem afirma isso é o coordenador do curso de ciência da computação da UFScar, Roberto Ferrari. Para ele, entretanto, isso não significa que o curso seja incapaz de preparar bem o estudante para o mercado de trabalho. "Ele sai daqui pronto para se virar sozinho e aprender a lidar com novas tecnologias", diz. Na sua visão, as dificuldades que o curso tem no momento não se referem a conhecimentos técnicos. "O mais complicado é desenvolver nos alunos a capacidade de trabalhar em grupo e de ter iniciativa empreendedora", diz. Coordenador associado do mesmo curso na Unicamp, Siome Klein também acredita que as faculdades preparem bem para o mercado. "Dentro dessa área, há muitas especialidades. É difícil treinar o aluno em todas elas, mas eles saem com uma boa base, capaz de orientá-los nas empresas".