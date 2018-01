Digitalização muda o jeito de ver fotografias O impacto da digitalização na fotografia profissional está apenas começando. O avanço da tecnologia fez com que a foto deixasse de ser um objeto para se tornar um conjunto de bits, que pode ser facilmente modificado e enviado, de forma instantânea, para qualquer lugar do mundo. "A passagem para o digital mudou verdadeiramente o modo como vemos todo tipo de imagem", disse Lewis Blackwell, vice-presidente-sênior da Getty Images. "Todos sabemos como é fácil capturar uma imagem e manipulá-la. Então agora olhamos para as imagens com olhos mais indagadores. Cada vez mais buscamos sinais de autenticidade na imagem. A autenticidade ao capturar o objeto real no momento real está no coração da fotografia. Isso é o que a diferencia de como nos relacionamos com a ilustração." A Getty Images apresentou semana passada o livro New Photographers 2007, no Festival Internacional de Publicidade de Cannes. Ele traz imagens de 35 fotógrafos de todo o mundo, incluindo dois brasileiros: Ricardo Barcellos e Felipe Hellmeister, ambos de São Paulo. A partir das imagens selecionadas, é possível identificar tendências. "Talvez a mais forte a se destacar é que as imagens da publicidade se aproximam das imagens editoriais, de moda e de arte", disse Blackwell. Mudanças "Antes levava muito tempo para ver as influências passarem de um campo para outro, mas agora a publicidade está buscando constantemente inspiração nessas áreas. Algumas vezes a publicidade até ajuda a desenvolver os artistas dessas áreas. A publicidade quer se tornar um conteúdo real, enquanto a área editorial busca imagens que se destaquem, para serem notadas no mundo rico de imagens em que vivemos." Foi analisado o trabalho de mais de 300 fotógrafos. "Ter sido escolhido como um dos fotógrafos desse projeto, que tem como objetivo indicar as novas tendências mundiais dentro da fotografia publicitária, é sem dúvida muito bom", afirmou Felipe Hellmeister. "Foi inesperado, pois temos a tendência de achar que o nosso trabalho no Brasil passa despercebido", disse Ricardo Barcellos. "É uma oportunidade de participar de um projeto global. É muito bom esse reconhecimento, ter meu trabalho em diversos lugares do mundo e estabelecer uma troca maior com profissionais de outros países." Blackwell identifica características em comum no trabalho dos brasileiros: "Num nível global, o Brasil sempre se destacou pela sua diferença no modo como vê as cores, e pela saturação da cor que é muitas vezes aparente. Apesar disso, a cena criativa no Brasil é grande e diversificada e seria um pouco simplista para mim destacar uma tendência brasileira de nossa pequena seleção." Divulgação Com a foto digital, a internet se tornou não somente um meio de distribuição, criando um mercado global, mas também uma ferramenta de interatividade. "Ainda estamos nos primeiros tempos para ver como a web mudará nossa relação com a fotografia", afirmou o diretor da Getty Images. "A maioria da web coloca as imagens de forma similar a páginas impressas. Apesar disso, o potencial é diferente. Seus leitores podem visitar outro projeto em que estamos trabalhando, o 10 Ways, onde apresentamos novas formas de explorar o poder da imagem." Ricardo Barcellos disse que a digitalização tem modificado muito seu modo de trabalhar. "É importante salientar que a captação de imagens digitais é um meio, e não um fim", afirmou. "O que muda é o processo de produção, mais rápido, mais livre. O difícil de lidar é que se deixa de ter uma prova física do trabalho. Não pegar na foto, ela é apenas um arquivo." Felipe Hellmeister ainda não aderiu à fotografia digital: "Estou me iniciando nisso e acho muito trabalhoso. Depois de fotografar, a gente perde um tempo enorme editando as imagens. Porém, existe a contrapartida, que é a agilidade na hora de fotografar, e a praticidade do resultado imediato. Mas não acredito que a fotografia digital irá substituir a analógica".