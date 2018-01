Digitron fabricará placas-mãe sem chumbo no Brasil Não é uma exigência brasileira, ainda, mas a brasileira Digitron está investindo R$ 2 milhões para adequar sua linha de montagem de placas-mãe para computadores e placas de vídeo para o chamado modelo ´lead free´, ou seja, que dispensa o uso de chumbo na solda dos componentes eletrônicos. O objetivo da companhia é antecipar sua produção a futuras exigências ambientais de fabricantes de PCs, especialmente quando estes adequarem suas linhas de produto a exigências internacionais ou praticadas em outros mercados (na União Européia, por exemplo, o selo lead free é obrigatório desde junho). A implantação do processo, que reduz os danos ao meio ambiente, exigiu a troca de sete dos onze fornos de solda da empresa. A empresa deve fechar o ano com 2,5 milhões de placas vendidas e um faturamento de R$ 280 milhões, praticamente o dobro do alcançado em 2005.