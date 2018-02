Dilma amplia vantagem contra Aécio e Campos para eleição de 2014--Datafolha A presidente Dilma Rousseff seria eleita no primeiro turno se disputasse hoje a eleição presidencial contra Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB), tendo ampliado sua vantagem contra os adversários na comparação com outubro, mostrou pesquisa do Datafolha publicada neste sábado.