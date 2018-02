DILMA ANO2-Eleição e reforma ministerial pautarão laços com base

Com vistas a fortalecer aliados políticos nas eleições de outubro do ano que vem, deputados e senadores devem pressionar pela liberacão de emendas, na avaliação de especialistas consultados pela Reuters, a despeito das declarações do governo sobre o compromisso com a saúde das contas públicas do país.

Isso pode afetar a já delicada relação do governo com aliados no Congresso. Em 2011, a lentidão na liberação de emendas foi uma das principais causas de rebeldias na base, segundo parlamentares e analistas ouvidos pela Reuters.

"A base de sustentação no Parlamento depende só de uma coisa: dinheiro. Liberou emendas, pode se aplicar nos municípios, que vão favorecer os prefeitos, que lá na frente vão trabalhar pra ajudar a eleição de governadores", afirmou o cientista político da Universidade de Brasília (UnB) Antônio Testa.

As emendas são instrumentos de barganha política e não são novidades do atual governo. Mas no início deste ano, sob o argumento de manter as contas públicas em dia e frear o ritmo da economia, o Planalto fechou as torneiras e anunciou o corte de 50 bilhões de reais do Orçamento. Desses, cerca de 18 bilhões de reais eram destinados a emendas.

Apesar do aperto, de acordo com uma fonte do Palácio do Planalto, a liberação de emendas em 2011 deve chegar a 70 por cento do que foi liberado nos últimos anos.

"Se você está num jogo de pôquer, vai guardar suas fichas para jogar no momento oportuno e convencer o parlamentar a votar como o governo quer", pontua o cientista político da UnB David Fleischer.

Fleischer lembra que no próximo ano entra em cena um outro fator que pode injetar mais adrenalina na relação com o legislativo: o tempo.

Por conta das eleições em outubro, o ritmo de votações deve diminuir a partir do recesso parlamentar, em julho. Isso deve fazer o governo pressionar pela aprovação de medidas no primeiro semestre.

"Não é que o segundo semestre é totalmente perdido, mas você vai ter só novembro e a primeira metade de dezembro para resolver as questões pendentes", disse Fleischer.

Os parlamentares também terão pressa pela liberação das emendas, já que a legislação eleitoral proíbe transferências do Executivo três meses antes das eleições, a não ser que as obras já estejam em andamento ou em casos de emergência e calamidade.

Na avaliação do líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), no entanto, essa restrição legal não atrapalhará o fluxo de liberação de emendas parlamentares.

"Pode liberar (emendas) depois das eleições também", lembra o líder. "A pressão pela liberação de emendas é justa, é legítima. Nós vamos discutir como o governo vai liberar."

O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), entretanto, reconheceu que o período eleitoral pode "contaminar" os trabalhos em 2012.

"Ano que vem é um ano atípico, ano eleitoral, que geralmente traz consigo o calor das eleições", comentou.

VICE

A presidente Dilma tem maioria folgada na Câmara e no Senado. Mas foi justamente a base que criou problemas durante este ano, como o polêmico texto do Novo Código Florestal, aprovado por deputados, que desagradou o governo e o motivou a participar ativamente das negociações no Senado para mudá-lo.

O Executivo também teve de se esforçar na votação da regulamentação da Emenda 29 -que define gastos com a saúde nos três níveis de governo- para reverter a simpatia que senadores aliados tinham por um texto que obrigaria a União a destinar 10 por cento de sua receita à área.

O simples fato de a regulamentação ter ido à votação no Senado já pode ser considerada uma derrota para o governo, que não queria correr o risco de ter que assumir mais gastos.

Para contornar as situações mais tensas com a base, o governo Dilma contou com a participação do vice-presidente Michel Temer, que teve postura mais ativa nas articulações políticas, se comparada a de outros vices após a redemocratização.

Com forte influência sobre o PMDB, partido do qual é presidente licenciado, Temer atuou nas negociações da regulamentação da Emenda 29 e também do Código Florestal, quando o projeto ainda tramitava na Câmara, entre outros.

POUCO ESPAÇO DE MANOBRA

Outro fator que terá influência na relação com o Legislativo, na opinião de especialistas, será a possível reforma ministerial, aguardada para o início de 2012.

No decorrer de 2011, sete ministros deixaram o governo, seis deles por denúncias de irregularidades. A debandada diminuiu o espaço de manobra de Dilma na reformulação de seu gabinete e chegou a levar o PR, partido do ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento, a deixar o bloco governista.

Ainda assim, na visão do analista político da Tendências Consultoria Integrada, Rafael Cortez, a reforma pode trazer "melhoras" na relação com os aliados e "servir um pouco para a Dilma ajeitar a base".

ADEUS ANO VELHO

Em 2011, o governo conseguiu aprovar medidas tidas como prioritárias . Na primeira prova de fogo do ano, a votação da MP que define uma política de reajuste do salário mínimo até 2015, obteve apoio massivo da base.

"O governo trabalhou, articulou com a base, explicou os motivos e venceu as votações de forma maiúscula", avaliou o líder governista do Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).

No próximo ano, o Planalto precisará do Congresso para aprovar medidas de seu interesse, como a Lei Geral da Copa, que define regras para a realização do mundial de futebol em 2014 e eventuais medidas para conter os efeitos da crise econômica global.

(Reportagem adicional de Eduardo Simões, em São Paulo, e Jeferson Ribeiro, em Brasília)