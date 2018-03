Dilma anuncia a construção de corredores em Salvador

Segundo a presidente, o prazo de execução das obras é de 36 meses e o custo será de R$ 1,3 bilhão. "Menos tempo no trânsito é mais tempo para o trabalho, estudo, lazer e família. É mais qualidade de vida", disse Dilma.

Em seguida, a presidente destacou a sua participação na 55ª Assembleia do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que acontece na Costa do Sauípe (BA). "O evento reúne autoridades de 48 países da América Latina e do Caribe para discutir o desenvolvimento social e econômico na região", afirmou em sua conta no microblog.