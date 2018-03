Dilma anuncia investimento de R$2,5 bi em duplicação de rodovia em MG

A presidente, que fez o anúncio em sua conta no Twitter, assinará ainda nesta segunda a ordem de serviço para execução da obra em cerimônia na cidade mineira de Ipatinga.

"O trânsito intenso e o traçado perigoso da BR-381 deram a ela o triste apelido de Rodovia da Morte. Volto a MG para mudar essa história", escreveu a presidente horas antes da cerimônia em Minas, reduto eleitoral do pré-candidato do PSDB à Presidência, senador Aécio Neves.

"Para cumprir o compromisso de duplicar a BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, meu governo vai investir 2,5 bilhões de reais".

A presidente também mencionou duas obras que considera importantes para os mineiros: a construção de um anel rodoviário e do metrô em Belo Horizonte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O anel rodoviário é uma parceria nossa com o governo do Estado. Asseguramos a liberação de 1,3 bilhão de reais de recursos federais para a obra", escreveu a presidente, acrescentando que o governo do Estado se responsabilizou pela execução da obra.

"O metrô é fruto de parceria com o governo do Estado e a Prefeitura de BH... O governo do Estado, através da Metrominas, prometeu entregar o projeto executivo do metrô de BH agora em maio", afirmou a presidente, que disse ainda que desde abril de 2012 já estão assegurados os recursos para o metrô da capital mineira.

A cobrança por melhores serviços de mobilidade urbana foi um dos motores da onda de manifestações que ocorreu no Brasil no ano passado, iniciadas com o descontentamento pelo aumento das tarifas de transporte público.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)