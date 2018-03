Dilma anuncia R$2,5 bi para rodovia em MG, tucanos criticam demora

Dilma assinou nesta segunda-feira a ordem de serviço para execução da obra em cerimônia na cidade mineira de Ipatinga e aproveitou o evento para cutucar o governo do Estado, comandado até o mês passado pelo PSDB e que é reduto do pré-candidato do partido à Presidência, Aécio Neves. Ela também defendeu a política de subsídios do seu governo.

"O trânsito intenso e o traçado perigoso da BR-381 deram a ela o triste apelido de Rodovia da Morte. Volto a MG para mudar essa história", escreveu a presidente horas antes da cerimônia na sua conta no Twitter.

"Para cumprir o compromisso de duplicar a BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, meu governo vai investir 2,5 bilhões de reais".

Em nota, o diretório do PSDB em Minas Gerais disse que Dilma governa "de costas" para o Estado e a acusou de "enrolar" os mineiros ao assinar somente agora uma ordem de serviço de uma obra prometida desde 2003 e que foi promessa de campanha dela em 2010. "Essa obra já deveria estar pronta para ser entregue à população, uma vez que vem sendo prometida pelo PT desde 2003. O compromisso de fazer a duplicação foi reiterado por Dilma em sua campanha eleitoral de 2010, mas ficou só na promessa – na verdade, se tudo der certo, a obra só ficará pronta no próximo governo, quem sabe lá para 2016 ou 2017", afirmou a nota do diretório tucano. Entre as críticas feitas pelo PSDB está a de que o trecho duplicado será menor que o prometido e que não há previsão para inauguração da obra.

"Durante 10 anos, o governo do PT prometeu a BR-381. Agora, às vésperas de uma eleição, a presidente ensaia um factoide e finge que está iniciando a duplicação da estrada, o que não é verdade. A verdade é uma só. Depois de 12 anos de governo do PT nenhum quilômetro da BR-381 terá sido duplicado. O governo federal teve tempo e dinheiro para fazer a obra. Não fez porque não quis."

METRÔ E ANEL RODOVIÁRIO

A presidente também mencionou duas obras que considera importantes para os mineiros: a construção de um anel rodoviário e do metrô em Belo Horizonte.

"O anel rodoviário é uma parceria nossa com o governo do Estado. Asseguramos a liberação de 1,3 bilhão de reais de recursos federais para a obra", escreveu a presidente, acrescentando que o governo do Estado se responsabilizou pela execução da obra.

"O metrô é fruto de parceria com o governo do Estado e a Prefeitura de BH... O governo do Estado, através da Metrominas, prometeu entregar o projeto executivo do metrô de BH agora em maio", afirmou a presidente, que disse ainda que desde abril de 2012 já estão assegurados os recursos para o metrô da capital mineira.

A cobrança por melhores serviços de mobilidade urbana foi um dos motores da onda de manifestações que ocorreu no Brasil no ano passado, iniciadas com o descontentamento pelo aumento das tarifas de transporte público.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)