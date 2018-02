Dilma: área social não passa de artefato eleitoral para Serra

Para Dilma, a questão social é uma estratégia de governo, enquanto para o oponente José Serra (PSDB) o tema seria um apêndice ou um artefato eleitoral, que seria esquecido na primeira dificuldade.

Em Curitiba (PR), onde iniciou sua campanha, Serra disse que Dilma evita comparações ao faltar a debates.

"Quereremos uma melhoria concreta. Para cada crescimento de 1 por cento no PIB (Produto Interno Bruto) queremos uma melhoria de 1 por cento nas condições de vida da população", disse Dilma em discurso, ao receber a medalha do mérito farroupilha.

A cerimônia, realizada na Assembleia Legislativa, contou com a presença de lideranças do PDT, partido ao qual ela foi filiada e agora aliado do candidato ao governo do Rio do Grande do Sul, ex-prefeito José Fogaça (PMDB).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os pedetistas havia o vice de Fogaça, deputado federal Pompeu de Matos. O PMDB gaúcho aprovou a neutralidade sobre a eleição presidencial, apesar de ser aliado na campanha nacional ao PT. Dilma abriu o voto e disse que seu candidato ao governo gaúcho é o ex-ministro da Justiça Tarso Genro (PT).

A petista afirmou que começou a campanha no Rio Grande do Sul não porque Serra esteja na frente na região Sul, mas sim porque foi o local de sua retomada após a prisão por ter atuado contra a ditadura militar (1964-1985).

Após a cerimônia, a petista subiu em carro de som na região central de Porto Alegre, na chamada esquina democrática, local de manifestações e de resistência contra o regime militar. Ela realizou ainda uma caminhada até o mercado público municipal.

"Sou uma mistura do centro e do sul do país", disse Dilma, que nasceu em Belo Horizonte (MG) e viveu por cerca de 30 anos no Sul.

(Reportagem de Sinara Sandri; Edição de Carmen Munari)