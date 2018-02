Dilma assina decreto com salário mínimo de R$ 622

O valor é 71 centavos menor do que o que consta do Orçamento do ano que vem aprovado pelo Congresso Nacional na noite de quinta-feira.

O governo explicou que os 622 reais leva em conta o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) deste ano mais o variação do Produto Interno Bruto de 2010, que fechou em 7,2 por cento, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE).

Como o Congresso aprovou um mínimo de 622,71 reais, estimava-se que a presidente Dilma Rousseff iria elevar o valor para 625 reais para arredondar o valor e facilitar o saque, já que não há moedas em caixas eletrônicos. Mas, em ano de crise internacional, ela preferiu tirar 71 centavos do valor.

Em novembro, o Ministério da Previdência pagou 19,1 milhões de benefícios com valor igual a um salário mínimo. Levando-se em conta esse número de benefícios, um eventual acréscimo de 71 centavos no valor definido pela presidente representaria impacto de 13,5 milhões de reais.

(Reportagem de Tiago Pariz)