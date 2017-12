Dilma: batemos recorde na cooperação com Rio

Dilma fez as declarações durante a cerimônia de assinatura do contrato de concessão do Aeroporto Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. Em seguida, ela visita as obras da Estação São Conrado na Linha 4 do Metrô.

A presidente aproveitou para destacar a importância da rede metroviária brasileira. "O Brasil durante um período achou que não podia investir em metrô porque metrô era coisa de rico. Mas esta visão não coincide com a situação do país", disse. "O Brasil obrigatoriamente tem que ter metrô, não é possível haver populações de milhões e milhões de pessoas concentradas em grandes centros urbanos sem metrô."

No final do discurso, Dilma afirmou que o Aeroporto Antonio Carlos Jobim tem uma grande simbologia. "Ele representa a força e a beleza do Brasil, e são essas duas coisas que queremos mostrar tanto na Copa do Mundo como na Olimpíada", revelou. Ela também disse que o Brasil garantirá uma recepção amigável, fraterna e alegre. "O Galeão vai ser um símbolo da volta do futebol para casa. Sem dúvida a casa do futebol é aqui no Brasil."

A volta da presidente para Brasília está marcada para as 13h.