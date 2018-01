Dilma cede ao PR e Borges sai dos Transportes e vai para Portos

Borges foi comunicado da decisão nesta manhã, em reunião com Dilma no Palácio do Alvorada, havia informado anteriormente uma fonte do governo à Reuters. Ele deixa o cargo sob pressão de seu próprio partido, o PR, que na véspera informara o governo que não via a legenda representada por Borges no ministério.

Passos, também filiado ao PR, ocupava a presidência da Empresa de Planejamento e Logística (EPL).

A pressão sobre o governo em relação ao ministério ocorre num momento em que a direção do PR está para decidir se irá apoiar formalmente a reeleição de Dilma, garantindo mais tempo para a propaganda eleitoral de TV da petista.

Há pouco mais de um ano no cargo, Borges ganhara a confiança de Dilma. Entre outras tarefas, ele vinha conduzindo o processo de concessão de rodovias federais à iniciativa privada, iniciado em 2013.

A Secretaria de Portos, para onde Dilma decidiu transferir Borges, também está prestes a iniciar um processo de concessões à iniciativa privada. O governo tenta há meses destravar no Tribunal de Contas da União (TCU) o arrendamento de áreas no porto de Santos e em portos do Pará.

O atual secretário de Portos, Antonio Henrique Silveira, de perfil técnico, deve passar a ser o secretário-executivo de Borges, segundo a fonte do governo ouvida pela Reuters mais cedo.

(Por Leonardo Goy e Maria Carolina Marcello)