Dilma comemorou aprovação ao Mais Médicos, diz líder O líder do PT no Senado, Wellington Dias (PI), disse que a presidente Dilma Rousseff ficou contente com a aprovação popular ao programa Mais Médicos. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com a MDA Pesquisa apontou que 73,9% dos brasileiros se declararam favoráveis à importação dos profissionais formados no exterior. Em julho, esse porcentual era de 49,7%.