Dilma defende padrão único de TV Digital para o Mercosul A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou há pouco que o objetivo do governo brasileiro é que os países do Mercosul tenham o mesmo padrão de TV Digital. Segundo ela, o Brasil "está mais perto" do modelo japonês, mas pretende adotar um padrão próprio. Ou seja, a intenção é "adotar alguns avanços dos padrões que já existem e ao mesmo tempo ser capaz de produzir uma tecnologia nacional". A ministra concedeu entrevista após participar de reunião com o ministro de Planejamento da Argentina, Julio De Vido, em Buenos Aires. Apesar de reiterar que o Brasil vê com bons olhos a adoção de um mesmo padrão de TV Digital para os países da América Latina, Dilma ressaltou que "não pode fazer disso um cavalo de batalha, até porque no futuro todas as tecnologias se convergem, como ocorre com o celular hoje". A ministra negou que o motivo de sua reunião com De Vido seria tentar convencer a Argentina a seguir o Brasil nesse assunto. "Nós estamos oferecendo o conhecimento da estrutura do padrão que o Brasil está buscando. Não temos a pretensão de transformar o modelo brasileiro em único, mas achamos que podemos contribuir entre os países para um ter um padrão do Mercosul." De Buenos Aires, a ministra viajará para Montevidéu onde terá reuniões com ministros do governo uruguaio para discutir o mesmo assunto. Depois, enviará uma missão técnica ao Paraguai.