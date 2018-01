Dilma desautoriza Costa sobre TV Digital

A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, desautorizou o ministro das Comunicações, Hélio Costa, a falar sobre gravação ou não de conteúdo da TV Digital. O ministro, nesta quarta-feira declarou que o governo vai reavaliar na próxima reunião do Comitê de Desenvolvimento da TV Digital a decisão de permitir a gravação de filmes em alta definição de imagens pela TV Digital. Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Casa Civil informa que o Comitê, "integrado por dez ministros de Estado" decidiu em sua reunião no último dia 28 de maio não autorizar o bloqueio das gravações de conteúdo veiculadas pela TV Digital. A nota confirma que a questão será reavaliada na próxima reunião do Comitê, mas ressalta que "até a análise do recurso" (encaminhado pelos radiodifusores) "não há nenhuma alteração da decisão tomada".