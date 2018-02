Dilma divulga nota sobre morte de Joãosinho Trinta

"Nessa hora de tristeza, quero prestar minha solidariedade aos familiares, aos amigos e à legião de admiradores de Joãosinho Trinta.

O Carnaval do Brasil fica mais triste sem a alegria e o talento de Joãosinho Trinta. Artista plástico, por mais de quarenta anos encantou a todos com a criatividade de suas produções, a inteligência de seus enredos e a ousadia de seus desfiles de escolas de samba no Rio de Janeiro.

É uma grande perda. Joãosinho Trinta fez do Carnaval brasileiro uma das mais belas festas do mundo.

Dilma Rousseff

Presidenta da República"