Dilma diz após pesquisas que vê 'virada' nas ruas

A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, disse nesta quinta-feira, pouco depois de pesquisas a mostrarem liderando a corrida presidencial fora da margem de erro, que vem observando um movimento de "virada" nas ruas do Brasil.

"Eu acredito que está havendo uma espécie de virada acho que há uma virada visível mas ruas", disse Dilma a jornalistas no Rio de Janeiro ao ser perguntada sobre as pesquisas Ibope e Datafolha que, pela primeira vez desde o início do segundo turno, a colocam à frente do candidato do PSDB, Aécio Neves, fora da margem de erro.

A presidente citou eventos de campanha em Recife e em Duque de Caxias (RJ) nesta semana como exemplo dessa "virada" que tem detectado nas ruas do país. A três dias do segundo turno da eleição presidencial, Dilma abriu vantagem sobre Aécio e saiu do empate técnico com o tucano, beneficiada por uma melhora na avaliação de seu governo e por um aumento na rejeição do senador mineiro, mostraram novas pesquisas Datafolha e Ibope divulgadas nesta quinta-feira. (Por Felipe Pontes)