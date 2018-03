Dilma diz estar 'há muito tempo' com Pezão após apoio do PMDB do Rio a Aécio

"Estou com o Pezão há muito tempo", disse Dilma na cerimônia de abertura ao tráfego do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, insistindo que a parceria entre o governo federal do PT com o governo estadual do PMDB existe desde os tempos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Sérgio Cabral, de quem Pezão foi vice.

Entre os partidos que apoiam Pezão na disputa estadual está o PSDB, do presidenciável Aécio Neves, principal adversário de Dilma, que busca a reeleição. No âmbito nacional, o PMDB está formalmente coligado com o PT de Dilma, mas vários diretórios estaduais peemedebistas apoiarão Aécio.

Citando outros programas do governo federal, como o Mais Médicos e Minha Casa Minha Vida, Dilma também aproveitou a assinatura de financiamento para abastecimento de água na Baixada Fluminense para ressaltar que "água é vida" e que estava alcançando o objetivo de garantir o fornecimento de água tratada para toda região.

A presidente não tem perdido as oportunidades que tem para abordar o tema num momento em que a região metropolitana de São Paulo vê a cada dia a redução de seus reservatórios de água, que são responsabilidade da estatal Sabesp. O Estado de São Paulo é governado pelo PSDB.

(Por Alexandre Caverni)