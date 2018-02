Dilma diz que apoio do PSB a Aécio é 'posição legítima da democracia'

A presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição pelo PT, disse nesta quarta-feira, em João Pessoa, que a decisão do PSB de apoiar o candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, é uma "posição legítima da democracia".

O PSB disputou o primeiro turno da eleição presidencial tendo como candidata Marina Silva, que ficou em terceiro lugar na disputa. Nesta tarde, em Brasília, o partido decidiu apoiar Aécio agora. Marina deve anunciar sua posição pessoal sobre o segundo turno na quinta-feira.

Para Dilma, também é legítimo o candidato do PSB ao governo da Paraíba, Ricardo Coutinho, apoiá-la, já que ele enfrenta no segundo turno Cássio Cunha Lima, do PSDB.

(Por Vinicius Cherobino)