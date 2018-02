Dilma diz que dará 'toda a atenção' e apresentará propostas 'específicas' a SP

“Nós achamos São Paulo um Estado muito importante. Eu pretendo dar toda a atenção a São Paulo, olhar com muito cuidado, inclusive, com propostas específicas para São Paulo”, disse a presidente a jornalistas, sem dar mais detalhes sobre as propostas.

As declarações foram feitas após uma reunião com governadores e senadores do partido eleitos no primeiro turno e com candidatos que seguem na disputa em Estados em que não concorrem com adversários da base aliada do governo.

Em todo o Brasil, Dilma teve no último domingo 41,6 por cento dos votos válidos, enquanto Aécio chegou a 33,6 por cento. Mas em São Paulo o tucano teve 44,2 por cento, enquanto a presidente somou apenas 25,8 por cento.

Ao ser questionada se é possível vencer as eleições sem São Paulo, a presidente afirmou que precisa de todos os Estados. “Eu vou lutar para ganhar em todos os Estados.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Nestor Rabello)