Dilma diz que defesa de emprego e salário diferencia propostas do PT e PSDB

Em evento com apoiadores em Aracaju, a candidata petista disse que diante de qualquer crise o partido adversário desempregava, numa referência aos dois mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Dilma retomou a campanha no segundo turno no Nordeste, onde recebeu a maior quantidade de votos em todos os Estados no primeiro turno, com a exceção de Pernambuco.

A petista recebeu 16,4 milhões de votos na região no primeiro turno, enquanto o seu rival Aécio somou 4,2 milhões.

(Texto de Maria Pia Palermo)