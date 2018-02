Dilma diz que é 'ridículo' diferenciar votos do Nordeste e do Sudeste

A presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição pelo PT, acusou os adversários nesta quinta-feira de fazerem uma oposição "ridícula" entre os votos do Nordeste e do Sudeste, e de "desrespeito" à população classificar como ignorantes os eleitores que votaram nela.

"Eles estão fazendo uma oposição que é ridícula entre o Sudeste e o Nordeste, em termos de votos meus", disse Dilma em entrevista a rádios da Bahia, em Salvador. "É uma visão absolutamente preconceituosa e elitista dizer que os meus votos são dos ignorantes e os ilustrados são deles, é um desrespeito com a população", acrescentou a petista.

Dilma voltou a criticar diretamente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por seus comentários de que os eleitores do PT seriam menos informados.

"Essa história, por exemplo, de falar que nossos votos são de pessoas ignorantes, como foi falada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mostra simplesmente o preconceito e o desconhecimento. As pessoas não são ignorantes coisíssima nenhuma", afirmou.

Dilma retomou a campanha no segundo turno no Nordeste, onde recebeu a maior quantidade de votos em todos os Estados no primeiro turno, com a exceção de Pernambuco. A petista recebeu 16,4 milhões de votos na região, enquanto o seu rival no segundo turno, Aécio Neves (PSDB), somou 4,2 milhões.

Após visitar o Piauí na quarta-feira, nesta quinta ela cumpre agenda na Bahia ao lado de Rui Costa, candidato petista eleito no primeiro turno para o governo baiano.

(Por Felipe Pontes, no Rio de Janeiro)