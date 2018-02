Dilma diz que eleição de Bachelet vai aprofundar laços do Chile com Brasil

A socialista Bachelet derrotou a candidata governista Evelyn Matthei, de direita, com 62 por cento dos votos no segundo turno da eleição presidencial --o maior percentual obtido por qualquer candidato desde a volta da democracia, em 1990.

"Saúdo a sra. Michelle Bachelet pela sua eleição para presidenta do Chile", disse Dilma em mensagem no Twitter, em que chamou a líder chilena de "amiga e parceira do Brasil".

"Estou certa que o meu governo e o de Michelle Bachelet irão aprofundar ainda mais as relações entre nossos países. Brasil e Chile têm muito a cooperar e a construir juntos. Temos uma compreensão clara do papel da integração da América do Sul", acrescentou Dilma.

Bachelet, que governou o Chile pela primeira vez entre 2006 e 2010, foi eleita com a promessa de realizar grandes reformas tributárias e educacionais para atenuar as divisões sociais no Chile.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro; Edição de Alexandre Caverni)