Dilma diz que investigações na Petrobras podem mudar o Brasil

"Isso pode de fato mudar o país para sempre, no sentido de que vai acabar com a impunidade", disse Dilma em entrevista coletiva antes de deixar a reunião do G20, grupo formado pelas principais economias do mundo, na Austrália.

Segundo a presidente, a questão da Petrobras é simbólica por ser a primeira investigação efetiva, de forma aberta, que envolve segmentos privados e públicos e "vai a fundo".

“Não se pode condenar a empresa. O que nós temos de condenar são pessoas: corruptos e corruptores”, acrescentou.

Na véspera, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, prometeu uma investigação completamente isenta na operação Lava Jato, mas criticou o uso eleitoral da operação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Federal lançou na sexta-feira nova fase da Operação Lava Jato, com a prisão do ex-diretor de Engenharia, Tecnologia e Materiais da Petrobras, Renato Duque, e de executivos de empresas privadas, após uma série de denúncias de corrupção nos últimos meses envolvendo grandes obras da petroleira.

(Por Juliana Schincariol, no Rio de Janeiro)