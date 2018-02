A Triunfo Participações venceu o leilão do trecho de 1.176,50 quilômetros das BR-060/153/262, que liga Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, com oferta de deságio de 52 por cento, em mais uma etapa do programa do governo federal de concessões de infraestrutura logística.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello; Texto de Eduardo Simões)