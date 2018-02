Dilma diz que Mandela foi a 'personalidade maior do Século 20'

Mandela morreu em sua casa em Johanesburgo, aos 95 anos, por conta de uma infecção pulmonar.

"Personalidade maior do século 20, Mandela conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano da história contemporânea - o fim do apartheid na África do Sul", disse Dilma em nota.

"O governo e o povo brasileiros se inclinam diante da memória de Nelson Mandela e transmitem a seus familiares, ao presidente (sul-africano Jacob) Zuma e aos sul-africanos nosso sentimento de profundo pesar", acrescentou.

Prêmio Nobel da Paz Mandela e ícone da luta contra o regime de segregação racial conhecido como apartheid, Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul.

"O exemplo deste grande líder guiará todos aqueles que lutam pela justiça social e pela paz no mundo", concluiu Dilma em nota.

(Por Eduardo Simões)