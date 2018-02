Dilma diz que mínimo em 2014 será entre R$722 e R$724

"Se estiver próximo de 724, nós arredondamos, sempre arredondamos para cima o salário mínimo, mas o patamar é esse, entre 722 e 724, com esse viés de alta", disse Dilma em entrevista a uma rádio de Recife.

O reajuste do salário mínimo é feito com base na fórmula que leva em conta a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores mais a inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O valor final é definido por decreto da Presidência.

O Congresso Nacional aprovou na madrugada desta quarta o Orçamento de 2014 com previsão de salário mínimo de 724 reais a partir de 1º de janeiro.

O valor ficou acima dos 722,90 reais previstos na proposta enviada pelo Executivo em agosto.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)