Dilma diz que não fez mau uso de dinheiro público; critica Aécio por aeroporto

“Eu não faço mau uso do dinheiro público. Eu jamais desapropriei um pedaço de uma fazenda de algum familiar meu. Jamais construí um aeroporto nessa fazenda. E jamais peguei a chave desse aeroporto e entreguei para ser gerida por um familiar meu”, disse a presidente, referindo-se ao candidato tucano.

Ainda no primeiro turno da campanha, pairou sobre o tucano a denúncia de que, quando governava Minas Gerais, teria expropriado terreno de um parente para construção de um aeroporto com dinheiro público. Concluída a obra, a chave do terminal de pouso e decolagem teria ficado em poder desse parente, segundo reportagens publicadas na época.

“Eu gostaria muito que alguém confrontasse um retrospecto da vida...eu não faço mau uso do dinheiro público”, disse a presidente a jornalistas em Minas Gerais, onde foi a candidata presidencial mais votada e viu o candidato do PT ao governo estadual ser eleito em primeiro turno.

“Eu tenho uma prática de uso absolutamente correto dos recursos públicos. E quem me conhece sabe que é assim. A regra é essa.“

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A campanha petista tem sofrido com denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras, a partir da divulgação de depoimento de ex-diretor da estatal em que detalha suposto esquema de sobrepreço em contratos da empresa e repasse ao PT, PP e PMDB.

Dilma voltou a defender que as denúncias sejam investigadas e disse estranhar seu surgimento durante o período eleitoral.

“Eu tenho uma vida limpa e além de eu ter uma vida limpa, eu tenho tolerância zero com a corrupção”, disse a presidente.