Dilma diz ter ficado 'feliz' com libertação de ativista A presidente Dilma Rousseff disse nesta terça-feira, 19, por meio de sua conta pessoal no Twitter, que ficou "feliz" com a libertação da brasileira Ana Paula Maciel, detida na Rússia. A militante do Greenpeace foi presa durante um protesto do grupo no Oceano Ártico em setembro deste ano e solta após o pagamento de fiança. "Fiquei feliz com a notícia de que a bióloga brasileira Ana Paula Maciel possa, mediante fiança, responder em liberdade ao seu processo na Justiça da Rússia", escreveu Dilma no Twitter. O Ministério das Relações Exteriores está "acompanhando com atenção o caso de Ana Paula", observou a presidente.